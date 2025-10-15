«Трактор» проиграл «Авангарду» в домашнем матче со счетом 5:8

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил омскому «Авангарду» в домашнем матче. Результативная встреча завершилась со счетом 5:8 в пользу гостей.

Матч прошел 14 октября на ледовой арене «Трактор». В составе «черно-белых» отметились Егор Коршков, Федор Крощинский, Джошуа Ливо, Пьеррик Дюбе и Михаил Григоренко. Из «Авангарда» также забили дубли Дмитрий Рашевский, Николай Прохоркин и Эндрю Потуральски, еще два очка заработали Василий Пономарев и Дамир Шарипзянов.

С начала Регулярного чемпионата КХЛ на счету «Трактора» девять поражений и семь побед. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч челябинского клуба пройдет дома 18 октября. «Трактор» в этот день встретится с командой «Салават Юлаев» из Уфы.

Ольга Воробьева