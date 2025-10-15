В Омской области введен режим ЧС из-за сильного снегопада

На территории Оконешниковского и Саргатского районов Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Оконешниковском районе выпало более 20 мм осадков за 12 часов, что квалифицируется как опасное природное явление.

В Саргатском районе введение режима связано с ранним образованием снежного покрова и резкими перепадами дневных температур.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 и 16 октября в регионе ожидается без осадков, температура воздуха днем составит -1…+4, ночью — до -15. Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.

Михаил Кичанов