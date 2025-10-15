В Астраханской области СК помог девочке с сахарным диабетом получить медизделие

СУ СКР по Астраханской области помогло девочке, страдающей сахарным диабетом, получить жизненно важное медицинское изделие. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Житель Астраханской области в обращении к следственному управлению ранее рассказал, что его несовершеннолетнюю дочь в полном объеме не обеспечивают медицинским изделием. Ребенок состоит в федеральном регистре лиц, которые могут рассчитывать на государственную социальную помощь. При этом из-за логистических трудностей систему непрерывного мониторинга глюкозы в установленный срок не доставили.

Руководство следственного управления организовало рабочее совещание с региональным минздравом. В итоге медицинские изделия в кратчайшие сроки привезли на склад уполномоченной фармацевтической организации, а затем передали отцу девочки с сахарным диабетом.

Павел Фролов