В Ярославской области не используется более половины сельхозземель

В Ярославской области около 400 тыс. га сельскохозяйственных земель остаются неиспользуемыми, сообщил региональный министр агропромышленного комплекса Евгений Тихонов на заседании профильного комитета Ярославской областной думы. Данные приводит Yarnews. В обороте находятся 257 тыс. га, а за этот год удалось вернуть в использование 2,5 тыс. га. В следующем году планируется ввести около 10 тыс. га в рамках двух крупных инвестиционных проектов.

Евгений Тихонов отметил, что федеральный центр готов покрывать половину затрат при возвращении земель в оборот. В этом году ставка составляет 70 тыс. руб. за гектар, но к 2026 году она вырастет до 110 тыс. руб. Министр подчеркнул, что федеральное законодательство позволяет изымать неиспользуемые земельные участки, и первые прецеденты могут появиться в ближайшее время.

Антон Голицын