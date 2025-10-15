В Орске УК накопила почти 3 млн рублей долга за воду и электричество

В отношении директора управляющей компании из Орска возбуждено административное дело о нарушении лицензионных требований (ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ). У организации накопился долг в размере почти три млн руб. за холодную воду и электричество. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проверка показала, что долг УК за холодное водоснабжение и водоотведение превысил 1,5 млн руб., а за электроэнергию — 1,4 млн руб.

Прокуратура внесла представление руководству компании. После его рассмотрения часть задолженности, свыше 800 тыс. руб., была погашена.

Георгий Портнов