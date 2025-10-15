ВЦИОМ: две трети россиян допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет

Большинство россиян (67%) считают оптимальной разницу в возрасте между партнёрами не более 5-10 лет. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ. Треть опрошенных допускает разницу до пяти лет, еще треть — до десяти. Лишь каждый пятый (20%) считает, что возраст не имеет значения. Значительная разница (15-20 лет) воспринимается большинством как проблема.

Россияне более лояльны к союзам, где мужчина старше женщины (78% считают это приемлемым). Ситуация, когда женщина значительно старше мужчины, вызывает меньшее одобрение (33% называют неприемлемой).

Социологи отмечают, что женщины чаще устанавливают возрастные рамки и исключают отношения с мужчинами младше себя (82%). Мужчины, напротив, более открыты к отношениям с женщинами младше (35% допускают такой вариант).

Поколенческие различия также заметны: миллениалы (1980-2000 г.р.) наиболее толерантны к большой разнице в возрасте, тогда как «поколение цифры» (родившиеся после 2001 года) оказалось самым консервативным — свыше 70% из них предпочитают разницу не более 10 лет.