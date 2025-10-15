В пяти городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, закрыт аэропорт Бегишево

Угроза атаки БПЛА объявлена в Нижнекамске, Заинске, Набережных Челнах, Альметьевске и Елабуге, аэропорт Нижнекамска не принимает рейсы.

«Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении регионального МЧС.

С 6:29 в Татарстане введен режим беспилотной опасности, сообщается в официальном приложении МЧС России. Об ограничениях в аэропорту Казани не сообщалось.

Анна Кайдалова