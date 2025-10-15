Волгоградец пойдет под суд за мошенничество на 400 тыс. рублей

Даниловский районный суд Волгоградской области рассмотрит в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя из Михайловки уголовное дело о хищении денег у граждан путем мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, фигурант разместил в соцсетях объявление, в котором указал, что якобы изготавливает мебель. С 2021 года к нему обратились шесть человек. С каждого из них он потребовал предоплату за заказ. При этом фигурант не собирался изготавливать мебель, неоднократно придумывал причины для переноса сроков ее сдачи.

В этом году житель Михайловки перестал выходить на связь. Клиенты осознали, что их обманули, и обратились в полицию. Сумма ущерба составила порядка 400 тыс. руб.

Как выяснили сотрудники полиции, фигурант привлечен к уголовной ответственности за такие же деяния в соседнем районе Волгоградской области. Он признался в мошенничестве. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Павел Фролов