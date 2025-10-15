Глава Росавтодора: модернизация трассы М-7 в Удмуртии имеет большое значение

Модернизация участка федеральной трассы М-7 «Волга» в Удмуртии имеет большое значения для развития транспортной системы РФ, сказал руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков на встрече с главой республики Александром Бречаловым. Она состоялась вчера, 14 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Общая протяженность (трассы М-7 “Волга”.— “Ъ-Удмуртия”) в границах региона составляет 310,8 км. Мы проводим комплексную работу по ее развитию, уделяя особое внимание капремонту»,— отметил Роман Новиков. До конца года планируется завершить обновление подъезда к Ижевску и Перми: речь идет об участках между 70-м и 86-м км возле города Можги и одноименного села. В следующем году после капремонт будет введен в эксплуатацию участок с 141-го по 153-й км между селами Совхозным и Пугачево.

Глава Удмуртии уточнил в Telegram, что участок около города Можги находится в работе. Его планируется сдать в ноябре. В районе одноименного села отрезок «практически готов»: открыто четырехполосное движение. «Осталось установить ограждения, знаки и укрепить кювет»,— написал господин Бречалов.