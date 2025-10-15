Тува выполнила план по заготовке кормов на 99%

По итогам уборочной кампании Республика Тыва заготовила 215 тыс. тонн сена. Это 98,9% от плана, написал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Снижение объемов урожая в 2025 году он связал с засушливым и жарким летом. «По предварительным данным, мы не получили урожай почти с 5 тыс. га посевных полей»,— отметил господин Ховалыг. При этом три кожууна — Кызылский, Тандинский и Тоджинский — перевыполнили план.

В настоящее время хозяйства республики заготовили 901 т кормов для муниципального резерва и 245 т кормов для республиканского резерва.

Михаил Кичанов