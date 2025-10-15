На 3,5 года условно осудили замдиректора красноярского ФК «Енисей»

Суд вынес приговор бывшему замдиректора по маркетингу футбольного клуба «Енисей». Его признали виновным по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Подсудимому назначили 3,5 года условно и штраф 1,6 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2024 года фигурант дела вместе с менеджером по развитию решил использовать новый «Стадион им. Ленинского комсомола» футбольного клуба с целью заработка. Для этого менеджер обратился к руководству ООО «Азат» и предложил фирме размещать рекламу на территории стадиона, а также оказывать услуги питания во время спортивных мероприятий за вознаграждение. Впоследствии между ФК «Енисей» и компанией был заключен договор на 150 тыс. руб., однако злоумышленники не собирались размещать рекламу, оформив сделку только для создания законного вида своим действиям.

Бизнесмен обратился в правоохранительные органы и под их контролем передал еще 550 тыс. руб. менеджеру. Часть средств он перевел замдиректора клуба, оставшиеся деньги оставил себе. Фигуранты дела были задержаны силовиками в октябре 2024 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае этого года менеджер клуба был приговорен к 1,5 года условно и штрафу в размере 1,6 млн руб.

Александра Стрелкова