В Пензенской области государству вернули участок площадью 1,2 тыс. кв. м

В Пензенском районе Пензенской области суд по иску прокуратуры постановил вернуть в собственность государства участок лесного фонда и береговой полосы площадью более 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка показала, что принадлежащий гражданину земельный участок в деревне Ключи частично расположен в границах береговой полосы ручья Шиверга, являющегося левым притоком реки Сура, а также земель лесного фонда. Эту землю ему предоставили в собственность незаконно.

По итогам проверки прокуратура попросила суд истребовать в пользу государства участок из чужого незаконного владения. Требования удовлетворены, надзорное ведомство контролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов