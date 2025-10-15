Минздрав начнет проверять мигрантов на гепатит В и С с весны 2026 года

Минздрав России намерен с 1 марта 2026 года ввести проверки мигрантов на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С. Это коснется всех въезжающих в Россию в целях трудовой деятельности иностранцев, лиц без гражданства и тех, кто подал заявления о признании беженцем или попросил о предоставлении временного убежища в России, пишут «Ведомости».

Соответствующие проекты изменений в порядок медосвидетельствования уже размещены на федеральном портале нормативных правовых актов. В пояснительной записке уточняется, что изменения нужны для «совершенствования организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования».

Медосвидетельствование для мигрантов требуется для получения разрешения на работу в РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Это прописано в законе о правовом положении иностранцев в РФ. В настоящее время мигрантов проверяют на наличие в организме наркотиков и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. К ним относятся ВИЧ, туберкулез, сифилис и лепра.

Влад Никифоров