Челябинская область в топ-3 регионов УрФО по востребованности водителей

С января по сентябрь в Челябинской области открыли 5,7 тыс. вакансий для водителей, что составляет 22% от всех предложений в Уральском федеральном округе. Больше вакансий — 9,4 тыс. — только в Свердловской области, сообщает Hh.ru.

Сейчас в регионе водителям предлагают самую низкую зарплату среди субъектов УрФО. Если в Курганской области подобные специалисты могут рассчитывать на 195,1 тыс. руб., а в Ямало-Ненецком округе — на 178,7 тыс. руб., то в Челябинской области их медианное жалованье находится на уровне 110,2 тыс. руб. К тому же, к январю-сентябрю 2024 года зарплата водителей на Южном Урале снизилась на 1%.

Чаще всего в УрФО таких специалистов ищут компании из сферы перевозок и логистики (32% от суммы вакансий), но также высок спрос на них у организаций из добывающей отрасли (18%), строительства и розничной торговли (по 7%). Самое высокое жалованье готовы платить работодатели из отраслей «Добыча» (244 тыс. руб.), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (205 тыс. руб.) и «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (155 тыс. руб.). Самые скромные предложения у компаний из направлений «Телекоммуникации, связь» (49,7 тыс. руб.), «Энергетика» (65,6 тыс. руб.) и «Медицина, фармацевтика, аптеки» (66,3 тыс. руб.).

