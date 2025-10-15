К АО «Соликамскбумпром» предъявлены судебные требования на 789 млн рублей

Исковая нагрузка АО «Соликамскбумпром» в текущем году увеличилась более чем в два раза. По данным «СПАРК-Интерфакс», в текущем году предприятие является ответчиком на сумму более 789,19 млн руб. по 125 арбитражным делам. В 2024 году сумма претензий к обществу в рамках 80 дел составила 361,65 млн руб. На данный момент в качестве истца «Соликамскбумпром» выступает только по пяти делам на сумму 5,7 млн руб.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. В сентябре позапрошлого года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов.

Сейчас акции предприятия принадлежат его наследникам и топ-менеджменту. Чистый убыток «Соликамскбумпрома» по итогам прошлого года составил 1,9 млрд руб.