Девелоперу «Альфа» выдали разрешение на возведение новостройки в Закамске

Пермской группе компаний «Альфа» выдали разрешение на строительство жилого дома на ул. Оборонщиков, 6, в Кировском районе. Об этом свидетельствуют данные документа, размещенного на сайте краевого минимущества. Разрешение было выдано 17 сентября компании девелопера — ООО СЗ «Омега-групп». Первым внимание на документ обратил «Новый Компаньон».

Земля по ул. Оборонщиков, 6, в микрорайоне Закамск представляет собой свободную территорию, рядом с которой расположено одноэтажное кирпичное сооружение. Неподалеку находится набережная Камы, согласно данным онлайн-справочника 2ГИС.

Площадь участка составляет 2,3 тыс. кв. м, следует из данных публичной кадастровой карты. На участке разрешена среднеэтажная жилая застройка. Продажи квартир в «Альфа доме» уже открыты. Завершение строительства планируется на IV квартал 2027 года.

Группа «Альфа», возглавляемая Сергеем Ширинкиным, работает на пермском рынке строительства 19 лет. По сведениям компании, за этот период группа ввела в эксплуатацию 26 домов, среди них объекты «Гавань» на ул. Подводников, 112, «Танго» на ул. Т. Барамзиной, 38, «Скворцы» на ул. К. Цеткин, 35, и другие.