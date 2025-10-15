Обломки БПЛА повредили четыре частных дома под Волгоградом

Украинские беспилотники вновь атаковали Волгоградскую область в ночь на 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Андрея Бочарова, силы ПВО Минобороны РФ отразили вражескую атаку, падение обломков БПЛА привело к повреждению четырех частных домов в поселке Кирова Светлоярского района. Господин Бочаров уточнил, что пострадавших нет.

Ночью в среду в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это требуется для обеспечения безопасности полетов.

Павел Фролов