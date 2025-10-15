WSJ: китайские кибермошенники заработали в США более $1 млрд

С помощью мошеннических СМС неустановленные преступные организации из Китая за последние три года заработали в США более $1 млрд. Как сообщает The Wall Street Journal, сейчас среднемесячный объем мошеннических сообщений в 3,5 раза превышает показатель января 2024 года.

По информации издания, наиболее распространенными сообщениями являются уведомления о просроченной оплате за проезд по автомагистрали, о необходимости оплатить сборы Почтовой службы США, а также о неоплаченных штрафах за нарушения правил дорожного движения.

Цель мошенников — направить адресата на фишинговый сайт, где будут украдены данные его кредитной карты. В дальнейшем они с помощью дропперов снимают деньги с украденных карт, а затем приобретают подарочные карты для покупки товаров, отправляемых в Китай.

Влад Никифоров