Глава Приангарья планирует совмещать должности губернатора и председателя правительства

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в устав области планируется внести изменения, согласно которым он станет совмещать должности губернатора и председателя правительства Приангарья. С таким заявлением господин Кобзев выступил на сессии заксобрания региона. По его словам, изменения «предварительно обсуждались» с администрацией президента России.

Решение возглавить правительство Игорь Кобзев объяснил желанием взять «персональную ответственность» и централизовать «оперативное управление» регионом.

В ходе выступления губернатор также объявил о «непростой ситуации с бюджетом». Из-за санкционного давления экспортно ориентированный регион за 8 месяцев этого года недополучил 12,7 млрд руб. налоговых доходов. По итогам года сумма выпадающих доходов оценивается в 27 млрд руб.

Влад Никифоров