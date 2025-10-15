Число ограничивших полеты аэропортов выросло до трех

Аэропорты Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ранее идентичные меры ввела воздушная гавань Волгограда.

Подобные ограничения связаны с риском атаки БПЛА на российские регионы. В ночь на 15 октября об атаках БПЛА сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, массированная атака беспилотников была отражена над Чертковским, Миллеровским, Кашарским и Каменским районах.