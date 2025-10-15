Два села в Башкирии остались без газа из-за наезда КамАЗа на трубу
В Ермекеевском районе КамАЗ столкнулся с автомобилем «Нива» и врезался в газовую трубу, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. 42-летний пассажир легковой машины получил травму ключицы и госпитализирован в Белебеевскую больницу.
По данным ведомства, из-за повреждения трубы без газоснабжения до полуночи оставались жители сел Новые Сулли и Старые Сулли.
В пресс-службе администрации Ермекеевского района об инциденте не сообщали.