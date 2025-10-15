РАНХиГС: семьи с детьми-школьниками наиболее уязвимы к бедности

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) опубликовала научное исследование о рисках бедности для семей «на разных этапах жизненного цикла домохозяйств». Наиболее уязвимыми оказались полные простые домохозяйства с детьми школьного возраста, риск оказаться за чертой бедности для них в 1,8 раза выше среднего.

В зону высокого риска также попали «сложные домохозяйства на этапе отделения детей от родителей» и неполные семьи. В публикации, доступной в академическом журнале «Демографическое обозрение», отмечается, что в простых домохозяйствах медианные среднедушевые доходы падают на 37% на этапе появления детей. Пика падения доходы достигают при возрасте детей от 7 до 15 лет, а затем постепенно увеличиваются.

Исследователи анализировали данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2013 и 2022 годы. Уточняется, что за этот период в России выросла доля одиноко проживающих пожилых людей, при этом снизились доли простых домохозяйств, неполных семей и домохозяйств на этапе появления детей.

Влад Никифоров