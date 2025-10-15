«Салават Юлаев» в Уфе проиграл казанскому «Ак Барсу»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл во втором «зеленом дерби» сезона, дома уступив казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:4.

Первый матч между командами состоялся 19 сентября в Казани, там команда из Татарстана выиграла со счетом 3:1.

Вчера единственный гол у «юлаевцев» забил капитан Григорий Панин, его ассистентами стали Антон Берлев и Максим Кузнецов.

У «Ак Барса» отличились Илья Сафонов (голевые передачи — у Брэндона Биро и Михаила Бердина), Дмитрий Яшкин (Кирилл Семенов и Митчелл Миллер) и бывший игрок «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский, примкнувший к казанцам в начале сезона, ему ассистировали Григорий Денисенко и Митчелл Миллер.

«Салават Юлаев» терпит третье поражение подряд, после 13 матчей у него восемь очков. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующую игру уфимцы проведут завтра в Магнитогорске, где встретятся с «Металлургом».

Идэль Гумеров