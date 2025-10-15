Двое французов осуждены за шпионаж в Иране и содействию разведке Израиля

Иранский суд первой инстанции во вторник вынес решение по уголовному делу двоих граждан Франции, обвиненных в шпионаже, сообщает агентство Irna. Один обвиняемый приговорен к максимальному сроку лишения свободы на 20 лет с дополнительным сроком в шесть с половиной лет за другие преступления. Другой получил 17 лет по аналогичным обвинениям и еще десять с половиной лет за другие преступления.

Оба фигуранта были арестованы 9 марта 2023 года. Им предъявлены обвинения в шпионаже в пользу французской разведки, совершении действий, угрожающих национальной безопасности Ирана, а также — в прямом содействии разведке Израиля. В приговоре указано, что оба обвиняемых работали на французские разведслужбы.

Приговор может быть обжалован стороной защиты. Апелляции в Верховный суд Ирана принимаются в течение 20 дней с момента вынесения приговора.

Эрнест Филипповский