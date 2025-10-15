Умер автор постеров к «Звездным войнам» и «Назад в будущее» Дрю Струзан

Американский художник Дрю Струзан, автор кинопостеров к культовым фильмам, скончался 13 октября в возрасте 78 лет. О его уходе из жизни сообщил его брат в соцсетях, информацию подтвердил журнал The Variety.

Дрю Струзан приобрёл мировую известность благодаря созданию обложек для фильмов «Звездные войны», «Назад в будущее», «Бегущий по лезвию» и четыре части фильма «Индиана Джонс». В его портфолио также входят дизайны для музыкальных альбомов, в частности для Элиса Купера, The Beach Boys и Bee Gees.