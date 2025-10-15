Telegraph: НАТО обсуждает разрешение сбивать истребители России

НАТО обсуждает новые правила, которые могут упростить сбивание российских истребителей, несущих ракеты для ударов по наземным целям над территорией альянса. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

Ключевое внимание планируется уделять вооружениям и траектории полета, чтобы определять уровень угрозы. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич выступает за создание единой системы ПВО и ПРО, чтобы устранить ограничения на применение силы. Вопрос планируется обсудить на ближайшей встрече министров обороны стран НАТО.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс не будет сбивать российские самолеты при отсутствии угрозы.

В сентябре Эстония заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ опровергло обвинения, заявив, что полет МиГ-31 проходил строго по международным правилам и над нейтральными водами.