Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на 7,5 км

Пепловый столб на высоту до 7,5 км над уровнем моря поднялся утром 15 октября над Ключевским вулканом, сообщили «Ъ» в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным KVERT, пепловый шлейф распространился на 80 км на север—северо-восток от вулкана. В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН смоделировали возможный маршрут распространения шлейфа, согласно которому ветер может унести пепел в центральную часть полуострова Камчатка.

Для Ключевского вулкана действует «оранжевый» код авиационной опасности. Его активность может представлять угрозу для авиации.

По данным KVERT, на Ключевском вулкане, проснувшемся 20 апреля и активизировавшемся после мощного землетрясения 30 июля, продолжается взрывное извержение.

Высочайший действующий вулкан Евразии (около 4,8 км) находится в 360 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Поселок Ключи, ближайший населенный пункт, расположен всего в 30 км от вулкана.

Гузель Латыпова