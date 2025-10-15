Трамп об отношениях с Путиным: вероятно, они остаются хорошими

Президент США Дональд Трамп считает, что у него сохраняются хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам на встрече со своим президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

«У нас с Владимиром (Путиным. — "Ъ") были хорошие взаимоотношения, возможно, они все еще такие, но я очень разочарован»,— сказал он.

По словам господина Трампа, конфликт на Украине продолжается из-за действий Москвы, что якобы грозит «обвалом экономики» России. Он также заявлял о том, что Россия должна была «выиграть за одну неделю, но сейчас вступает в четвертый год» боевых действий.