В ChatGPT появится функция оплаты покупок в Walmart
Торговая сеть Walmart заключила партнерство с технологической OpenAI
Walmart объявила о партнерстве с OpenAI для интеграции покупок через чат-бот ChatGPT, говорится в пресс-релизе компании. Услуга позволит клиентам американских сетей Walmart и Sam's Club покупать товары через чат с функцией Instant Checkout.
Компании уже используют технологии искусственного интеллекта для улучшения каталогов продукции и повышения качества обслуживания клиентов, отметили в сообщении. Точные сроки запуска новых функций пока не раскрываются.
Walmart — крупнейшая мировая розничная сеть с более чем 10,7 тыс. магазинов в 19 странах. Sam's Club, являющаяся дочерним предприятием Walmart, представляет собой складскую сеть оптовой и мелкооптовой торговли по принципу членства.