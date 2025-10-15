В ChatGPT появится функция оплаты покупок в Walmart

Walmart объявила о партнерстве с OpenAI для интеграции покупок через чат-бот ChatGPT, говорится в пресс-релизе компании. Услуга позволит клиентам американских сетей Walmart и Sam's Club покупать товары через чат с функцией Instant Checkout.

Компании уже используют технологии искусственного интеллекта для улучшения каталогов продукции и повышения качества обслуживания клиентов, отметили в сообщении. Точные сроки запуска новых функций пока не раскрываются.

Walmart — крупнейшая мировая розничная сеть с более чем 10,7 тыс. магазинов в 19 странах. Sam's Club, являющаяся дочерним предприятием Walmart, представляет собой складскую сеть оптовой и мелкооптовой торговли по принципу членства.