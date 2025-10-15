В ярославских спортшколах усилят работу по борьбе с допингом

Спортивные организации Ярославской области и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия допингу. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство спорта Ярославской области Фото: Министерство спорта Ярославской области

Документ подписали и. о. министра спорта региона Татьяна Трубинова, гендиректор РУСАДА Вера Логинова, представители регионального центра спортивной подготовки, управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля, СШОР №4 и СШОР по легкой атлетике.

«Благодаря соглашению и мониторингу антидопинговой работы в спортивных школах региона будут внесены поправки в действующие методические рекомендации по антидопинговому обеспечению детско-юношеского спорта. Это позволит усилить работу по борьбе с допингом»,— объяснили в минспорта.

РУСАДА создана в январе 2008 года по инициативе Федерального агентства по физической культуре и спорту. Основными направлениями деятельности являются планирование тестирования, отбор проб с целью допинг-контроля, расследование возможных случаев нарушения антидопинговых правил и обработка результатов, а также популяризация идеалов здорового и честного спорта.

Алла Чижова