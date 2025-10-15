В Ярославле автобусы № 44 будут ходить до ночи

В Ярославле с 15 октября автобусы № 44 «Улица Автозаводская – Торговый переулок» будут ходить на три часа дольше — до 23 часов. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Продление работы позволит выполнить девять дополнительных рейсов в период с 20 до 23 часов с интервалом в 6-26 минут. Число автобусов на маршруте увеличится с шести до восьми единиц. Как объяснили в министерстве, маршрут запускали как компенсационный после закрытия трамвая №1 в связи с реконструкцией трамвайной сети.

«Эти меры позволят повысить транспортную доступность для микрорайона Пятерка»,— уточнили власти.

Алла Чижова