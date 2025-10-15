Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославский работодатель год не платил зарплату бармену

В Ярославле работодатель на протяжении года не выплачивал своему сотруднику зарплату и отпускные, накопив долг в 200 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сначала бармен пытался сам решить вопрос с работодателем, но не вышло, поэтому он был вынужден обратиться в суд, который встал на сторону гражданина. Исполнительный документ о взыскании задолженности поступил приставам.

Предприниматель не отреагировал на соответствующее уведомление от приставов. Ввиду этого были арестованы деньги должника, находящиеся на счетах. Эта мера помогла вернуть бармену неполученный заработок.

Алла Чижова

