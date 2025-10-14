Израиль решил не открывать КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта

Израиль не будет открывать 15 октября КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта для выезда палестинских жителей. Страна также ограничит поток гуманитарной помощи в анклав, сообщает Ynet. Причиной власти назвали нарушения движением «Хамас» обязательств по возвращению тел погибших заложников.

13 октября «Хамас» передал Израилю всех 20 живых заложников в рамках мирного соглашения. Вечером ЦАХАЛ сообщил о передаче четырех тел погибших из 28. Представители движения объяснили долгую передачу сложностями в поиске тел, так как места некоторых захоронений неизвестны.

В конце сентября США представили свой план завершения конфликта из 20 пунктов. Соглашение по первому пункту плана, которое заключалось в освобождении всех заложников со стороны «Хамаса» и освобождении палестинских заключенных со стороны Израиля, было достигнуто 10 октября. Президент США Дональд Трамп сообщил, что идут переговоры по второй фазе соглашения.