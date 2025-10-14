Торгпред США: для встречи Трампа и Си Цзиньпина назначено время

Торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью телеканалу CNBC сообщил, что для возможной встречи американского президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином «назначено время».

В разговоре с телеканалом господин Грир отметил, что Китай «осознал, что они перегнули палку» с экспортным контролем. По словам торгпреда, он появился «из ниоткуда». Ранее из-за этого господин Трамп сомневался в возможности встречи Си Цзиньпином.

«В прошлом мы довольно успешно находили с ними путь для движения вперед, поэтому мы думаем, что сможем справиться и с этим»,— сказал господин Грир.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении контроля экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Суммарные тарифы США на товары из Китая могут достигнуть 130%.