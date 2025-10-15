Ярославские подводники завоевали медали на соревнованиях в Египте

Трое спортсменов по подводному плаванию из Ярославской области завоевали четыре медали — две золотые и две серебряные — на чемпионате и первенстве мира, которые проходили в египетском городе Марина-Эль-Аламейне с 7 по 12 октября. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина Пантина (в центре)

Фото: Правительство Ярославской области Арина Пантина (в центре)

Фото: Правительство Ярославской области

В состав национальной сборной от Ярославской области вошли 12 спортсменов. Арина Пантина победила в плавании в классических ластах на дистанциях 1 и 3 км. Карина Беляева и Владимир Прохоров показали второй результат в плавании на выбывание на дистанции 150 м.

Всего в соревнованиях участвовали 150 участников из 13 стран.

Арина Пантина родилась в Ярославле в 2006 году. Является мастером спорта международного класса. В 2021 году на первенстве мира по плаванию в ластах в Италии установила новый юношеский мировой рекорд в дисциплине «плавание в классических ластах». Карина Беляева и Владимир Прохоров — мастера спорта.

Алла Чижова