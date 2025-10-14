В Азербайджане отправил под домашний арест экс-главу администрации президента

Сабаильский суд Баку на четыре месяца отправил под домашний арест бывшего главу администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Как передает издание Haqqin, Рамиза Мехтиева обвиняют в насильственном захвате власти, госизмене и легализации денег, полученных преступных путем. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Рамизу Мехтиеву 87 лет. Администрацию президента Азербайджана он возглавлял с 1995 по 2019 год. С 2019 по 2022 год также был президентом Национальной академии наук.