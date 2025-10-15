Неблестящее будущее глобальной экономики

В октябрьском World Economic Outlook МВФ рост мирового ВВП в 2025 году оценен в 3,2%, а торговли товарами и услугами — в 2,9%, это выше, чем в апрельской версии прогноза, на 0,2 и 0,4 процентного пункта (п. п.) соответственно. Экономисты фонда связывают этот пересмотр с восстановлением импорта развивающихся стран и закупками и поставками компаниями впрок в ожидании новых ограничений. Это ускоряло экспорт и импорт до их введения, напоследок кратковременно разогнав торговую динамику.

В документе под названием «Глобальная экономика в состоянии потока: перспективы остаются тусклыми» экономисты МВФ отмечают, что рост мирового ВВП вплоть до 2027 года останется ниже средних значений последнего десятилетия — 3–3,2% против 3,6–3,8%. Позитивные эффекты от поставок и закупок впрок, по оценке фонда, будут краткосрочными — по мере исчерпания складских запасов динамика торговли перестанет так ускоряться и вернется к динамике ВВП (см. график).

Восстановление мировой экономики при этом неравномерно и особенно вяло в чувствительных к ставкам отраслях промышленности. Рост в услугах замедляется после постпандемийного «догоняющего» всплеска. МВФ констатирует, что структурные ограничения — долговая нагрузка, рост стоимости заимствований, усиление фискального давления на фоне демографических ограничений и сохраняющиеся барьеры в движении капитала и технологий — ключевые факторы, ограничивающие потенциал ускорения роста мировой экономики в среднесрочной перспективе.

В разделе макроэкономических рисков фонд обращает внимание на усиление фискальных дисбалансов. В развитых экономиках темпы консолидации бюджета отстают от запланированных, в развивающихся растут расходы на обслуживание долга. Сочетание высоких ставок и устойчивых дефицитов, по оценке МВФ, «увеличивает уязвимость к внешним шокам и ограничивает пространство для инвестиций». Экономисты фонда отмечают, что рост производительности в развитых странах опустился до минимальных значений за последние 40 лет, что ограничивает эффект новых инвестиций.

Расхождение между странами по уровню внедрения цифровых и зеленых технологий также увеличилось. Страны с высоким уровнем цифровизации нарастили производительность в среднем на 1,5 п. п. быстрее за последние пять лет по сравнению с остальными. Инвестиции же в зеленые сектора в развитых экономиках составляют около 2,3%, а в развивающихся — менее 0,7% ВВП. Фонд связывает неравномерность развития и с этим. Рост ВВП в странах с высокой технологической насыщенностью на 0,4–0,6 п. п. выше базового уровня. В документе это описано как «расширяющийся технологический разрыв, усиливающий расхождение темпов роста».

Отдельно МВФ исследовал влияние климатических событий на торговые потоки. В 2024–2025 годах, по оценке фонда, до 0,3 п. п. потери мирового роста объяснялись нарушениями логистики и снижением урожайности в странах с высокой климатической уязвимостью. В отчете отмечается, что объем торговли в первой половине 2025 года сократился на 4% к среднему уровню 2018–2022 годов. Аналитики фонда отмечают, что их прогноз — первый случай, когда климатические шоки включены в макроэкономическую модель торговли как постоянный фактор, используя термин «климатически обусловленные перебои в торговле».

В обновленном прогнозе МВФ снизил оценку роста ВВП РФ в 2025 году до 0,6% (0,9% в апреле и 1,5% ранее), но повысил ее до 1% в 2025 году и до 1,1% в 2026–2027 годах, тогда как в апрельском обзоре ожидалось 0,7% и 0,8% соответственно. Прогноз по инфляции пересмотрен вниз — с 6,3% до 5,6% на 2025 год и с 5,8% до 5,2% на 2026-й. Профицит счета текущих операций, напротив, снижен — до 3,4% ВВП в 2025 году и 2,9% в 2026-м — на фоне небольшого повышения экспорта и импорта, что отражает адаптацию торговли к новым маршрутам и расчетам. МВФ сохраняет в базовом сценарии ограничения на доступ России к западным рынкам капитала и технологий, указывая, что их влияние «в значительной степени уже отражено в текущих оценках».

Артем Чугунов