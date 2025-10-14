В Черноземье 15 октября будет пасмурно, от 0°C до +8°C

В среду, 15 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Температура будет варьироваться от 0°C до +8°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде и Воронеже в течение суток будет облачно, без осадков. Ночью температура составит +2°C, днем подрастет до +8°C.

В Курске на протяжении суток пасмурно. Ночью — без осадков, +1°C, днем — небольшой дождь, +7°C.

В Липецке ночью и днем синоптики обещают облачность. Температура от 0°C до +8°C.

В Орле ночью облачность, без осадков, до +2°C. Днем будет идти дождь при температуре +7°C.

В Тамбове ночью и днем переменная облачность. Температура ночью составит 0°C. Днем — +9°C, возможны небольшие осадки.

Анна Швечикова