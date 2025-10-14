Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Их переговоры пройдут в Вашингтоне.

На встрече Дональд Трамп сказал, что «полностью поддерживает» Хавьера Милея и его партию на выборах, которые пройдут в ближайшие дни, передает The New York Times. По его словам, победа социалистов или экономистов приведет к сворачиванию экономического сотрудничества США и Аргентины.

10 октября Минфин США выделил Аргентине $20 млрд финансовой помощи для урегулирования финансового кризиса в стране.