В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» пригласили 1523 команды

Более 1,5 тыс. семейных команд прошли в полуфиналы второго сезона конкурса «Это у нас семейное», сообщили в пресс-службе конкурса. На заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» утвердили график очных мероприятий, которые начнутся в 2025 году.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что конкурс побил свои рекорды. «В прошлом году зарегистрировались 587 тыс. человек, а в этом сезоне — 726 тыс. человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные»,— сказал он. Кириенко подчеркнул, что в конкурсе участвуют уникальные команды, например, семья Болдыревых из Тамбовской области с 30 участниками и семья Ольховских из Забайкалья с 28 детьми, из которых 25 приемные.

Генеральный директор президентской платформы Андрей Бетин добавил, что дистанционный этап конкурса длился четыре месяца и включал 48 заданий из разных сфер.

В 2025 году конкурс стал частью нацпроекта «Семья». Победители конкурса получат 60 сертификатов по 5 млн руб. для улучшения жилищных условий, а финалисты — семейные путешествия по России.