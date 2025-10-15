Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мед, мандарин и чай с лимоном

Ювелирные украшения с камнями оттенков золотой осени

Палитра осенней листвы приятна не только глазу — она рождает немало вкусовых ассоциаций. Эти же метафоры работают и в области геммологии. Различают лимонный и медовый кварцы; слова «цитрин» (название камня) и «цитрус» являются дальними родственниками. Ярко-оранжевый спессартин иначе называют мандариновым гранатом. Этот минерал насыщенного цвета встречается в природе довольно часто в виде друз, сросшихся с другими кристаллами. Крупные же экземпляры ювелирного качества невероятно редки — и именно такие в последнее время пользуются высоким спросом. Кольцо или колье с центральным спессартином — в спектре камня, кстати, есть оттенок «фанта» — станет полноправным участником коктейльного образа.

Колье и серьги Fantine из коллекции Royal, белое золото, бриллианты, спессартины, Chamovskikh

Колье и серьги Fantine из коллекции Royal, белое золото, бриллианты, спессартины, Chamovskikh

Кольцо Color со спессартином огранки «кушон», Mercury

Кольцо Color со спессартином огранки «кушон», Mercury

Кольцо со спессартином огранки «сердце», Parure Atelier

Кольцо со спессартином огранки «сердце», Parure Atelier

Колье Royal со спассартином огранки «сердце» весом 11,72 карата, MIUZ Diamonds

Колье Royal со спассартином огранки «сердце» весом 11,72 карата, MIUZ Diamonds

Серьги Bon Ton, розовое золото, бриллианты, цитрины, Pasquale Bruni

Серьги Bon Ton, розовое золото, бриллианты, цитрины, Pasquale Bruni

Кольцо со спессартином, Yana Jewellery

Кольцо со спессартином, Yana Jewellery

Кольцо «Сибирь», желтое золото, бриллианты, спессартин, агат, Eirine

Кольцо «Сибирь», желтое золото, бриллианты, спессартин, агат, Eirine

Кольцо Lucky Flower с цитрином, Lucky Znaki

Кольцо Lucky Flower с цитрином, Lucky Znaki

Серьги с жемчугом и цитринами огранки «багет», Aliita

Серьги с жемчугом и цитринами огранки «багет», Aliita

Кольцо Acqua, розовое золото, цитрины, бриллианты, Casato

Кольцо Acqua, розовое золото, цитрины, бриллианты, Casato

Пылающий эффект осеннего золота хорошо передают янтарь и огненные опалы. Такой опал не столь ценен, как его благородный «собрат», австралийский черный — однако именно он излучает огненное сияние, нередко с всполохами (так называемая опалесценция). Огненные опалы чаще всего добывают в Мексике. Янтарь, по сути, окаменевшая смола, ценится за богатую гамму осенних оттенков: от светло-желтых до насыщенных медовых, почти коричневых.

Серьги Amber Room, белое золото, бриллианты, янтарь, Liza Borzaya

Серьги Amber Room, белое золото, бриллианты, янтарь, Liza Borzaya

Броши с огненными опалами и бриллиантами, Epic Jewellery

Броши с огненными опалами и бриллиантами, Epic Jewellery

Серьги Citrus, белое золото, янтарь, Epic Jewellery

Серьги Citrus, белое золото, янтарь, Epic Jewellery

Кольцо с огненным опалом, Dzhanelli

Кольцо с огненным опалом, Dzhanelli

Браслет Amber Room, желтое золото, изумруд, янтарь, Liza Borzaya

Браслет Amber Room, желтое золото, изумруд, янтарь, Liza Borzaya

Подвеска-крест с огненными опалами, Dzhanelli

Подвеска-крест с огненными опалами, Dzhanelli

Кольцо из коллекции «Золотой век», белое золото, турмалин, эмаль, бриллиант, Cluev

Кольцо из коллекции «Золотой век», белое золото, турмалин, эмаль, бриллиант, Cluev

Нина Спиридонова

