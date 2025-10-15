Мед, мандарин и чай с лимоном

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Палитра осенней листвы приятна не только глазу — она рождает немало вкусовых ассоциаций. Эти же метафоры работают и в области геммологии. Различают лимонный и медовый кварцы; слова «цитрин» (название камня) и «цитрус» являются дальними родственниками. Ярко-оранжевый спессартин иначе называют мандариновым гранатом. Этот минерал насыщенного цвета встречается в природе довольно часто в виде друз, сросшихся с другими кристаллами. Крупные же экземпляры ювелирного качества невероятно редки — и именно такие в последнее время пользуются высоким спросом. Кольцо или колье с центральным спессартином — в спектре камня, кстати, есть оттенок «фанта» — станет полноправным участником коктейльного образа.

Колье и серьги Fantine из коллекции Royal, белое золото, бриллианты, спессартины, Chamovskikh Кольцо Color со спессартином огранки «кушон», Mercury Кольцо со спессартином огранки «сердце», Parure Atelier Колье Royal со спассартином огранки «сердце» весом 11,72 карата, MIUZ Diamonds Серьги Bon Ton, розовое золото, бриллианты, цитрины, Pasquale Bruni Кольцо со спессартином, Yana Jewellery Кольцо «Сибирь», желтое золото, бриллианты, спессартин, агат, Eirine Кольцо Lucky Flower с цитрином, Lucky Znaki Серьги с жемчугом и цитринами огранки «багет», Aliita Кольцо Acqua, розовое золото, цитрины, бриллианты, Casato

Пылающий эффект осеннего золота хорошо передают янтарь и огненные опалы. Такой опал не столь ценен, как его благородный «собрат», австралийский черный — однако именно он излучает огненное сияние, нередко с всполохами (так называемая опалесценция). Огненные опалы чаще всего добывают в Мексике. Янтарь, по сути, окаменевшая смола, ценится за богатую гамму осенних оттенков: от светло-желтых до насыщенных медовых, почти коричневых.

Серьги Amber Room, белое золото, бриллианты, янтарь, Liza Borzaya Броши с огненными опалами и бриллиантами, Epic Jewellery Серьги Citrus, белое золото, янтарь, Epic Jewellery Кольцо с огненным опалом, Dzhanelli Браслет Amber Room, желтое золото, изумруд, янтарь, Liza Borzaya Подвеска-крест с огненными опалами, Dzhanelli Кольцо из коллекции «Золотой век», белое золото, турмалин, эмаль, бриллиант, Cluev

