Даниэль Спронг может не выйти на лед в Ярославле

Форвард ЦСКА Даниэль Спронг не примет участие в матче против «Локомотива» в Ярославле, сообщает «Спорт-Экспресс». В текущем сезоне КХЛ Спронг забил 5 шайб и сделал 9 передач. Журналисты считают, что решение было принято главным тренером Игорем Никитиным, который недоволен выполнением игроком его требований.

Никитин, возглавлявший ярославский клуб в прошлом сезоне, сказал, что настрой нужен на каждый матч, независимо от соперника или текущей ситуации. «Самое главное – внутри себя сейчас все проблемы победить»,— заявил он.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 15 октября в «Арене 2000». Обе команды подходят к игре с двумя поражениями подряд, но «Локомотив» занимает первое место на Западе, в то время как ЦСКА пока что выпал из кубковой восьмерки. В предыдущей встрече в Москве ярославцы одержали уверенную победу со счетом 5:1.

Антон Голицын