Собачье дело

В 2025 году Нижний Новгород получил из вышестоящих бюджетов почти 6,8 млн руб. на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Годовой план по отлову составляет 470 особей. По данным комитета экологии, за семь лет общее число подлежащих отлову животных сократилось в городе в 8,4 раза. Депутаты гордумы предложили единоразово выплачивать по 10 тыс. руб. нижегородцам, которые решатся забрать с улицы домой собаку или кошку. Эксперты подтверждают, что количество бездомных животных, особенно собак, в последние годы заметно снизилось. Однако вместо них на окраинах начали обживаться лисы, а это увеличивает риск распространения бешенства.

Бездомных собак в Нижнем Новгороде с каждым годом все меньше

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде за семь лет численность бездомных животных, подлежащих к отлову, сократилась почти в 8,4 раза. Об этом директор городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Алексей Сидельников сообщил на заседании комиссии по экологии в гордуме 14 октября. В 2018 году в Нижнем Новгороде насчитывалось почти 4 тыс. животных, которых необходимо было отловить, стерилизовать, вакцинировать и выпустить обратно в привычную среду обитания, напомнил господин Сидельников. Субвенция городу из вышестоящих бюджетов на выполнение этой работы тогда превысила 11 млн руб.

В 2025 году Нижний Новгород получил на отлов животных 6,77 млн руб., а число подлежащих отлову зверей превысило 470 особей.

На 1 октября горкомэкологии совместно с предприятием «Зоозащита-НН» отработали 886 заявок от нижегородцев на отлов бездомных животных. Специалисты поймали 304 собаки и 50 кошек, на эту работу городской бюджет потратил 3 млн руб., а большая часть средств предназначена для закупки ветеринарных препаратов. Часть животных после отлова поместили в специализированные приюты, откуда их забрали новые хозяева. Четыре наиболее агрессивные собаки останутся в приюте для животных навсегда. Ни одно из животных не было подвергнуто эвтаназии, уточнил Алексей Сидельников.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 2024 года муниципалитет компенсирует приютам расходы на коммунальные услуги, содержание животных, охранную и пожарную сигнализации и дезинфекцию помещений. В 2025 году на эти цели из городского бюджета направили более 3 млн руб. В ближайшее время за счет бюджетных средств город начнет компенсировать затраты приютов на ветпомощь, подготовку к передаче животных новым хозяевам и аренду муниципальных помещений.

По распоряжению губернатора Глеба Никитина мэрия участвует в пилотном проекте по ужесточению правил подготовки документов для передачи животных владельцам, чтобы они не попали к безответственным хозяевам, добавил чиновник.

Отлов, стерилизация и вакцинация одного бездомного животного обходится бюджету примерно в 10 тыс. руб., подсчитал заместитель председателя постоянной комиссии по соцполитике Владимир Тарасов. Эти средства можно предложить в качестве единовременной выплаты нижегородцам, которые согласятся взять себе бездомную собаку, отметил господин Тарасов. По его мнению, такой подход помог бы улучшить ситуацию с безнадзорными животными. «Можно заключать с жителями что-то вроде социального контракта, а мы будем проверять, как они его исполняют», — сообщил господин Тарасов, не уточнив, кто именно будет заниматься проверками.

Однако другие депутаты посчитали, что выплата 10 тыс. руб. слишком мала, чтобы побудить человека взять себе бездомное животное. Глава комиссии по экологии Ирина Молькова призвала усилить пропагандистскую работу среди населения, а присутствовавший на заседании руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов напомнил, что нижегородская программа по работе с бездомными животными стартовала одновременно с мусорной реформой в 2019 году.

«Мы рассчитывали, что они будут идти параллельно и дополнять друг друга — в ходе мусорной реформы постепенно сократится кормовая база для бездомных животных, а за счет нашей программы — их общее количество.

И надо признать, количество животных действительно сократилось. А вот мусорная реформа пока провалилась, не достигнув запланированных показателей. В результате кормовая база не исчезла, а количество животных, которые держат свои территории, уменьшилось», — отметил эколог.

В этой ситуации в город стали заходить собаки из-за его пределов, которые стали также попадать в программу отлова, отметил эксперт. «Но кроме них освободившуюся кормовую базу стали занимать дикие лисы. В последние годы число случаев, когда лис видят в городе, стремительно растет. А вместе с ним и риск распространения бешенства. Я не призываю убивать лис. Занятие это бестолковее, потому что на смену убитым лисам придут другие. Думаю, городской администрации совместно с Госветнадзором стоит начать использовать вакцинирующие подкормки, чтобы обезопасить население», — подытожил господин Каюмов.

Эколог полагает, что в ближайшие годы число диких животных в Нижнем Новгороде будет расти и рано или поздно «кто-то из них что-то притащит». Поэтому необходимо думать на перспективу 5–10 лет вперед.

«Проблема есть, и уже сейчас нужно думать, как ее мягко разрулить», — резюмировал эксперт.

Андрей Репин