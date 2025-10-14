Прорабы новых политтехнологий

Российская ассоциация по связям с общественностью 14 октября провела круглый стол, посвященный «социальной архитектуре» — новой дисциплине, продвигаемой администрацией президента вместо классических политических технологий. Эксперты и практики проанализировали избирательные кампании врио губернаторов, которые участвовали в сентябрьских выборах, и попытались понять, каких «архитектурных стилей» они придерживались. Выяснилось, что методология нового явления пока не устоялась.

Глава Еврейской автономной области Мария Костюк уверена, что главное для губернатора — уметь разговаривать с людьми

По оценке руководителя аналитического департамента компании «Минченко консалтинг» Кирилла Петрова, на примере сентябрьских выборов можно выделить четыре стиля «социальной архитектуры». Первый — это «продвижение вовлеченности», главным инструментом которого являются различные процедуры участия: «народные программы», стратегические сессии, очные встречи и прочее. «Главное — чтобы решали жители»,— сформулировал эксперт дискурс такой «архитектуры». К губернаторам, которые ее придерживались, господин Петров отнес глав Ростовской и Тамбовской областей Юрия Слюсаря и Евгения Первышова.

Второй — это «инженерия повседневности», где фокус сконцентрирован на обновлении инфраструктуры, цифровизации услуг, а также на оптимизации смет и сроков. Дискурс такого стиля сводится к тезису «каждый рубль под контролем». По словам эксперта, его сторонниками были Денис Паслер (Свердловская область) и Ростислав Гольдштейн (Коми).

Понятие «социальная архитектура» появилось в конце прошлого года — управление президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов продвигает ее как новый способ взаимодействия власти и граждан. По задумке чиновников, в отличие от политтехнологов, «архитекторы» будут работать не только в рамках избирательных кампаний, но и в период между выборами, поддерживая «социальное самочувствие» граждан. Новая дисциплина, которую вскоре начнут преподавать в вузах, призвана решать два типа задач: «о будущем» (социальное моделирование) и «о настоящем» (социальные проекты).

Третий и, как оказалось, самый популярный стиль — это «повестка идентичности», которая строится вокруг памяти, символизма и темы служения. К числу его инструментов относятся реновация мемориалов, помощь семьям участников спецоперации, подключение ветеранов к общественному контролю и тому подобное. Такой подход использовали главы Ненецкого автономного округа (НАО), Курской области и Еврейской автономной области (ЕАО) Ирина Гехт, Александр Хинштейн и Мария Костюк, рассказал Кирилл Петров.

Наконец, четвертый стиль — это «культурно-образовательная экосистема», создаваемая на базе «третьих мест», то есть парков, школ и других подобных объектов. К этому стилю относятся реновация музеев и библиотек, проведение чемпионатов, внедрение кадровых проектов и прочее. Этот подход использовали Евгений Солнцев (Оренбургская область) и Александр Дронов (Новгородская область).

Член комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Дмитрий Зиновьев назвал пять критериев, по которым проекты можно отнести к «социальной архитектуре». Это социальная значимость, измеримость результатов, вовлеченность не только граждан, но и институтов, устойчивость, а также масштабируемость.

При этом он выделил три направления, на которые опирается «архитектура» в регионах. Первое — это коммуникация с ключевыми группами жителей, к числу которых господин Зиновьев отнес семьи с детьми и участников СВО.

Второе — «вовлечение через партнерство». И третье — стратегия на ближайшую пятилетку. В качестве одного из самых комплексных примеров «социальной архитектуры» эксперт привел восстановление гражданской инфраструктуры Курской области: «Реконструкция как сплачивающий проект для всех социальных групп».

В круглом столе поучаствовали и сами губернаторы, избравшиеся на минувших выборах. Глава НАО Ирина Гехт выделила два ключевых направления в сфере «социальной архитектуры» — это изменение образа столицы округа Нарьян-Мара, для которого сейчас разрабатывается мастер-план, и улучшение здравоохранения, в том числе борьба с раком. А глава ЕАО Мария Костюк объяснила смысл «социальной архитектуры» еще проще: «Она заключается в том, чтобы убедить людей, что они сами могут что-то улучшить — подъезд, двор, область».

Андрей Прах