В Ставропольском крае продуктовый набор подорожал на 1,12%

По итогам сентября 2025 года минимальный набор продуктов питания в Ставропольском крае подорожал на 1,12%. Такие данные приводят специалисты Северо-Кавказстата.

Стоимость набора для одного человека (из расчета на месяц) составила 7,3 тыс. руб,, что выше среднего показателя по России (7,1 тыс. руб.) и Северо-Кавказскому федеральному округу (6,8 тыс. руб.).

В состав минимального продуктового набора входит 33 наименования продовольственных товаров, а фиксированный набор потребительских товаров и услуг включает 83 позиции, из которых 30 – продовольственные, 41 – непродовольственные и 12 – услуги.

Мария Хоперская