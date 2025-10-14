Права юристов оказались под угрозой

Российские юристы официально обратились к властям ЕС из-за опасений подпасть под санкции. Если это случится, под ударом окажутся все специалисты из России. Письмо направили адвокаты из юридической компании Maxima Legal, которые специализируются на разблокировке активов. Партнеры коллегии подготовили обращения в Еврокомиссию и Совет ЕС, в которых указали, что введение ограничений против юристов из России подорвет основы их профессии. По мнению адвокатов, риски возникнут у всех, кто работает в международном правовом поле.

При этом в компании подчеркивают, что зарубежные коллеги будут еще осторожнее подходить к сотрудничеству с такими юристами. Один кейс спровоцирует цепную реакцию, считают в Maxima Legal. Санкционные органы ЕС могут создать беспрецедентные риски для профессиональной деятельности адвокатов, заявил “Ъ FM” партнер компании Никита Дейнега: «Главная опасность в том, что это первый случай, когда лицо, которое предоставляет профессиональные услуги, будь то аудиторские, нотариальные или юридические услуги, как в нашем случае, подвергается санкционированию без каких-либо законных оснований и вне всякой процедуры.

По сути, росчерком пера какого-то евробюрократа мы получаем блокировку активов в Европе, проблемы с взаимодействием с иностранными контрагентами и потенциальную проблему с тем, чтобы оказывать нашим клиентам услуги в Европе. Мы, безусловно, со всеми проблемами справимся, но, например, наши европейские коллеги, которые делают то же самое, что и мы, окажутся в безвыходном положении, поскольку у них все активы в Европе, они сами в Европе, их деятельность подчинена европейскому праву, и, конечно, для них это сумасшедший риск».

Maxima Legal просит ЕС детально разобраться в проекте новых ограничений и не включать в санкционные списки те или иные адвокатские коллегии из России. В сентябре издание EUobserver со ссылкой на документы Еврокомиссии сообщало, что против компании могут ввести санкции за работу по разблокировке активов. Вероятность стать объектом рестрикций очень высокая, считает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «Мне кажется, это вполне реальная угроза. Конечно, юристы являются вспомогательным каким-то инструментом, то есть они, может быть, даже и придумывали какие-то схемы по выводу активов, но они не давали сами себе такие задания, не приводили в исполнение эти планы.

Безусловно, для юристов, которые опасаются введения санкций или против которых уже ввели санкции, это выглядит как запрет на профессию.

Это очень опасная тенденция. До сих пор Европейский суд говорил, что права, предусмотренные Европейской хартией, касаются не только лиц на территории ЕС, но и иностранцев, которые попадают в сферу действия права ЕС. Сейчас, похоже, ЕС говорит, мол, есть право для наших, а есть право для всех остальных, в данном случае — российских юристов. Такой подход в Америке тоже действует, и конституционные свободы, предоставленные правом США, действуют для американских граждан и лиц, находящихся под юрисдикцией США, но не для иностранцев. Отстоять свое право непопадания в санкционные списки — очень сложный процесс. По сути, бремя доказывания того, что вас не нужно помещать под санкции, перекладывается на вас, то есть не орган ЕС, который наложил на кого-то ограничения, должен это доказывать, а тот, кого назначили козлом отпущения, должен каким-то образом от этого отмыться».

“Ъ FM” направил официальный запрос в Еврокомиссию с просьбой разъяснить, как именно должен работать механизм санкций против российских юристов и какие критерии подразумеваются при принятии решения против той или иной коллегии.

Леонид Пастернак