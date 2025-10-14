«Авангард» выиграл у «Трактора» в самом результативном матче сезона КХЛ

ХК «Авангард» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ со счетом 8:5 (4:2, 2:2, 2:2). В составе омичей шайбы забили Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов, по дублю оформили Николай Прохоркин, Эндрю Потуральски и Дмитрий Рашевский.

Матч между командами стал самым результативным в сезоне КХЛ 2025-2026. Предыдущий рекорд текущего сезона установили «Шанхай Дрэгонс» в матче против СКА (7:4) 6 сентября.

По итогам этой игры «Авангард» поднялся на второе место в конференции Восток КХЛ с 22 очками. Следующую встречу омская команда проведет с «Барысом» 16 октября.

Александра Стрелкова