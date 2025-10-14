В Ярославской области запретят продажу горючего и краски несовершеннолетним

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу проект закона, запрещающего продажу несовершеннолетним горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также лакокрасочных материалов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор уже писал о возможности введения таких мер. Он сообщал, что «молодых людей вовлекают в террористическую деятельность» и говорил о фактах поджогов объектов инфраструктуры со стороны несовершеннолетних.

«Важно не допускать ситуаций, когда подростки могут получить доступ к опасным веществам и использовать их не по назначению. Это не только угроза для здоровья, но и риск вовлечения в противоправные действия», — прокомментировал Михаил Евраев внесенный законопроект.

Исключение проект закона делает только для подростков от 16 до 18 лет, имеющих право управления транспортными средствами. Им разрешат заправку техники. Сотрудники заправок могут потребовать подтверждающие документы.

Также губернатор ранее не раз высказывался о фактах вандализма, в том числе нанесения надписей на стены исторических зданий. Для борьбы с этим явлением в регионе устанавливают камеры видеонаблюдения, а теперь запретят продажу красок подросткам.

«Почти все вандалы — подростки. Но возраст не освобождает их от наказания. За их преступления отвечают родители, которые выплачивают значительные штрафы», — писал губернатор в сентябре 2025 года.

Пока что законопроект не опубликован на сайте Ярославской областной думы.

Антон Голицын