Тунец уловился с рекордом

Возле курильского острова Итуруп поймали 3-метрового голубого тунца весом почти в 290 кг. Рекордный улов подтвердили в местном министерстве по рыболовству. Из-за климатических изменений на Курилах и вблизи Сахалина в последние несколько лет такие гиганты стали появляться все чаще. Но, помимо размеров, впечатляют и ценовые характеристики: на японских рыбных аукционах, по данным ТАСС, стоимость одной такой выловленной рыбы — примерно 160 млн руб. Предыдущий рекорд по цене тоже был установлен в Японии: тунца чуть меньшего размера продали за $1,3 млн.

В России выручить за морского исполина столь крупную сумму не получится, заметил председатель совета директоров дальневосточного медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов: «Это проблема для рыбаков: вода становится теплее, и не приходит лосось. То, что появляется такая экзотика, вряд ли компенсирует ожидания по красной рыбе. Это все, конечно, любительское, не промышленное рыболовство. У нас нет лимитов на тунца в тех районах, это просто случайные заходы. А так как его, и правда, становится много, то любители на плавсредствах этим и занимаются. При этом такая рыба ценна в мгновенной обработке, в заморозке, чтобы кровь не ушла в мясо. Допускаю, что наши рыбаки вряд ли имеют такой опыт, соответственно, и цена совершенно другая. Вся проблема в том, что у нас главные едоки с деньгами живут за 6-7 тыс. км, в Центральной России, в частности, в Москве».

Вырезка из нижней части тушки тунца в московской рознице стоит немногим более 20 тыс. руб. за килограмм. В столичных ресторанах такой продукт есть, но совсем не дальневосточный, пояснил основатель сети ресторанов «Мясо и Рыба» Сергея Миронов: «Блюда из тунца есть. Как правило, это не bluefin, а yellowfin, более простая рыба. Суши в ресторанах — это вообще не тунец, а непонятно что. Нет культуры его потребления. Его немного, его возят, как правило, из-за границы.

Поставки с Дальнего Востока не отлажены. Такая элитная рыба оттуда уходит в Азию, там Япония ближе. Здесь же слишком сложная логистика, сложно договариваться о чем-либо.

Для нас Дальний Восток — это кижуч. Вот сейчас прямо оттуда мы закупаем эту рыбу, чтобы он зашел, целая программа у нас идет».

Культура элитного потребления тунца в России только складывается, хотя консервированных видов этой рыбы на отечественном рынке достаточно, отметил управляющий партнер Agro and Food Communcations Илья Березнюк: «В принципе, наш потребитель за последние годы к этому продукту привык. Несмотря на то, что в наших территориальных водах тунец также вылавливается российскими рыбодобывающими компаниями, у нас его не так много, чтобы говорить о сверхпромышленных масштабах. Поэтому, безусловно, у нас более дешевый вид тунца, который в консервированном виде чаще всего приходит, масс-маркет-продукция, которая популярна. Что касается культуры потребления, особенно, например, в сыром виде, в виде сашими, как в Японии, то у нас это не так развито. По сути, там это целый культ, на их биржах действительно осуществляются рекордные продажи гигантского тунца. Мы просто столько его не вылавливаем.

Но в последние годы, в принципе, тунца распробовали, его достаточно много в HoReCa, только это, конечно, более дешевый вариант. Есть два основных популярных вида — это голубой и желтый тунец, и разница в цене, безусловно, зависит от того, в каком объеме вылавливается рыба».

По данным отраслевых объединений рыболовов Сахалина, тунец появляется и в Охотском море. Из-за этого в регионе, помимо промысловой добычи традиционных видов, стал развиваться и связанный с тунцом рыболовецкий туризм в духе «Старика и моря» Эрнеста Хемингуэя.

Станислав Крючков