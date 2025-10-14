Умер R&B исполнитель Ди Энджело

В возрасте 51 года умер американский R&B исполнитель и продюсер Ди Энджело (Майкл Юджин Арчер). За альбомы «Voodoo» и «Untitled (How Does It Feel)» он получил четыре премии «Грэмми».

«После продолжительной и мужественной борьбы с раком мы с разбитым сердцем сообщаем, что Майкл Ди Анджело Арчер покинул этот мир»,— сообщила семья артиста (цитата по Variety).

Песни Ди Энджело «Lady», «Brown Sugar» и «Untitled (How Does It Feel)» входили в первую десятку R&B-чарта Billboard. Variety отмечает, что исполнитель сыграл ключевую роль в становлении эры неосоула.